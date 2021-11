Ordine dei medici, antinfluenzale sotto le telecamere per diventare testimonial della vaccinazione

“Non farti INFLUENZAre…Vaccinati e proteggi l tuoi pazienti – Sul vaccino Influenzale, l’Ordine ci mette la faccia”. l consiglieri dell’Ordine riceveranno la vaccinazione antinfluenzale e faranno da testimoniai della campagna di immunizzazione contro l’Influenza

In concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale, l’Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontolatrl della Provincia di Genova, In collaborazione con ASL 3 Genovese, promuove l’iniziativa “Non farti INFLUENZAre…Vaccinati e proteggi l tuoi pazienti – Sul vaccino Influenzale, l’Ordine ci mette la faccia” volto a testimoniare a tutti gli Iscritti, medici e odontolatri, l’importanza preventiva e deontologica di vaccinarsi annualmente contro l’Influenza, In particolar modo In questa stagione che sembra potersi caratterizzare per una sensibile ripresa della circolazione del virus influenzali.

Infatti, l professionisti della Salute rientrano fra i gruppi di popolazione a cui la vaccinazione deve essere offerta prioritariamente allo scopo di limitare la trasmissione della malattia al propri pazienti. In particolare i più fragili per l’età avanzata o per la presenza di malattie croniche. Inoltre, durante l’attuate emergenza pandemica, il vaccino antinfluenzale assume particolare importanza per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza e per ridurre II ricorso ai servizi sanitari territoriali ed ospedalieri a causa dell’influenza e delle sue complicanze.

L’iniziativa, a cui parteciperanno i Consiglieri dell’Ordine, si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei odontoiatri della provincia di Genova In data 11 novembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00. In tale fascia orarla, personale medico e Infermieristico sarà presente presso la Sede dell’OMCeO Genova per somministrare II vaccino influenzale.

I medici cui sarà somministrato il vaccino saranno fotografati e/o filmati durante l’atto della vaccinazione. Le foto ed l video saranno utilizzati per la realizzazione di una campagna comunicativa a sostegno della vaccinazione influenzale che sarà veicolata attraverso l social network, il sito Internet dell’Ordine e il bollettino Istituzionale.

