Traffico bloccato in A10 per incidente che ha coinvolto mezzi pesanti. Strada riaperta alle 14:30

Un chilometro di coda ferma all’interno, nel tratto tra Savona e Albisola

Traffico Bloccato tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per incidente. Coda tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per tratto chiuso. Coda tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per incidente Entrata consigliata verso Genova: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Tratto Chiuso tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per incidente. Entrata consigliata verso Genova: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona.

Un ferito soccorso in codice giallo dal 118.

Sulla A10 Genova-Savona, tra Savona ed Albisola, verso Genova, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra 2 camion ed un’auto avvenuto all’altezza del km 43+600. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi è in viaggio verso Genova, deve uscire a Savona e può rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

AGGIORNAMENTO –

Poco dopo le 14:30, sull’autostrada A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la complanare di Savona e Albisola in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 43,6. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano code in direzione Genova.

