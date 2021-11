Voltri, cagnolina cade dal quinto piano e muore sul colpo

Si trovava sul balcone della sua proprietaria che la cercava da ieri sera. Stamattina l’ha trovata morta in giardino la residente del piano terreno. La guardia zoofila Termanini: « Troppi i casi negli ultimi mesi, torna alla ribalta la sicurezza di balconi e terrazze qualora si detengano animali»

La cagnolina, di piccola taglia e anziana, è probabilmente riuscita a infilarsi in mezzo alle sbarre. Forse è uscita non vista dalla sua padrona e una volta sul balcone forse si è spaventata, forse ha cercato di uscire da quello spazio angusto. Sui social si è scatenato l’inferno, tra accuse alla proprietaria e chi dice che, purtroppo, una svista può accadere.

Spesso c’è chi si lamenta che le associazioni non affidano gatti a chi non ha balconi e terrazzi in sicurezza. Il problema è proprio che gli animali possono sfuggire dal controllo in qualsiasi momento.

