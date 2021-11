Domani la giornata dei defunti, intervista al vicesindaco e assessore ai cimiteri Massimo Nicolò

Trentacinque cimiteri cittadini, dai più grandi a quelli piccolissimi. Hanno subito abbandono dagli anni ’70 alla metà degli anni ’90. Rimontare non è facile. Abbiamo chiesto a Nicolò di raccontare criticità, progetti e iniziative. Nell’intervista si parla di Staglieno, dell’area monumentale, degli del nuovo inceneritore. Ma anche dei piccoli cimiteri, degli sfalci, ddella manutenzione delle pertinenze comunali con dipendenti diretti o in convenzione, del prezioso volontariato, rivolgendo quelle domande che negli ultimi mesi i lettori hanno fatto a Genovaquotidiana. Una delle novità: 600 mila euro per i lavori nel cimitero di Coronata.

