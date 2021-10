Movida a ponente, denunciati due aggressori con cocci di bottiglia e cutter

Il commissariato di Polizia di Sestri Ponente ha identificato i responsabili di due distinte aggressioni nei quartieri di Sestri Ponente e di Voltri durante i mesi estivi

Nelle ultime settimane l’attività del Commissariato P.S. Sestri Ponente si è concentrata su alcune aggressioni avvenute nel week end durante la “movida” serale a Sestri Ponente e a Voltri, in particolare su due episodi commessi nel settembre scorso ad opera di soggetti ubriachi, i quali avevano ferito le proprie vittime utilizzando bottiglie rotte e cutter.

In entrambe le occasioni era intervenuta la Polizia ma gli aggressori erano rimasti ignoti perché fuggiti via prima dell’arrivo delle volanti. Ciò nonostante, la profonda conoscenza degli ambienti della microcriminalità del luogo, unita al monitoraggio delle telecamere cittadine, ha permesso ai poliziotti di risalire all’identità dei due soggetti.

Il primo ad essere individuato è stato un cittadino rumeno di 30 anni con alle spalle un precedente analogo commesso a luglio scorso che, nei pressi di un “kebab” di via Biancheri, aveva ferito un connazionale spaccandogli una bottiglia di birra in testa. Il malcapitato era stato trasportato all’ospedale di Villa Scassi dove era stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

l secondo aggressore è un giovane di origine marocchina indagato più volte per furto che, nei giardinetti di piazza Orazio De Ferrari a Voltri, aveva ferito con un cutter il volto di un 29enne italiano con cui stava trascorrendo il sabato sera il quale ha riportato una lesione medicata poi dai sanitari dell’Ospedale di Voltri e giudicata guaribile in 20 giorni.

Motivo dell’aggressione un litigio per futili motivi degenerato anche a causa dell’abuso di alcol.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati sono stati denunciati per lesioni aggravate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...