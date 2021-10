Meteo Limet: ponte dei Santi con la pioggia. Le previsioni fino a lunedì

Situazione: il bel tempo sulla Liguria sta per finire. Due perturbazioni si avvicinano alla nostra regione. La prima ci interesserà nella giornata di domenica, la seconda lunedì 1 novembre.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: sabato 30 ottobre 2021

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o velato su gran parte della regione, con il sole che potrebbe a tratti filtrare come dietro un vetro smerigliato. Non si esclude qualche debole pioggia sull’estremo Imperiese attorno al mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata ulteriore aumento della nuvolosità e tendenza a deboli piogge sparse sul settore centro-occidentale regionale. Asciutto da Portofino verso levante.

Venti: Sul settore centro-occidentale moderati da nord, in temporaneo indebolimento nelle ore centrali del giorno. A levante ventilazione debole variabile, tendente a divenire sud-orientale in serata.

Mari: Poco mosso / stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime

Costa: min +11/14°C, max +16/18°C

Interno: min 1/+9°C, max +11/15°C

Domenica

Previsioni valide per: domenica 31 ottobre 2021

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse moderate a ponente, deboli e più discontinue a levante. Basso il rischio di temporali.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da est/sud-est deboli a levante.

Mari: Da poco mosso a mosso sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: In ulteriore calo.

Lunedì

Tendenza per: lunedì 1 novembre 2021

Avvisi: Ventilazione fino a forte dai quadranti settentrionali sul centro-ponente.

Cielo e Fenomeni: Maltempo con piogge specie sul settore centro-orientale; parziale attenuazione dei fenomeni a ponente. SEGUITE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI.

