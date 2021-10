Commemorazione caduti Rsi, Plinio e Bornacin chiedono corone a Bucci e Toti

La commemorazione dei caduti della Rsi che riposano nel Sacrario genovese è stata organizzata per iniziativa del presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi Rsi Pietro Oddone nella giornata di domenica 31 ottobre alle 11 a Staglieno

«Chiediamo al sindaco Marco Bucci ed al presidente della Regione Giovanni Toti di far deporre nella ricorrenza del 2 di Novembre una corona anche sul Sacrario dei Caduti della RSI ove sono tumulati i resti di 1.536 tra militari e civili di cui solo 369 identificati. Onorare anche il sangue dei vinti sarebbe un nobile gesto di pietas umana di civiltà. La Giunta regionale Biasotti deponeva corone sui cippi partigiani ed anche sul Sacrario Rsi». Lo dicono, in una nota, Gianni Plinio, ex presidente Consiglio Regionale Liguria ed ex assessore regionale per Alleanza nazionale dopo molti anni di militanza nell’Msi e oggi membro di Casapound, e Giorgio Bornacin, già deputato e senatore di Alleanza Nazionale e prima esponente della corrente almirantiana del Msi in Liguria.

