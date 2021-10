Humor nero e no vax, i post che spopolano sui social

In principio è sempre Taffo che con la sua ironia porta avanti da tempo anche battaglie di impegno civile. Un’altra agenzia di pompe funebri Romania si è aggiunta, la Casadio, con un maxicartellone. Che ne pensereste se a fare lo stesso cartelloni o gli stessi post fosse un’agenzia genovese?

Sì dice che i genovesi siano poco inclini alla risata. Lo dice anche il proverbio: “Son zeneize, riso ræo, strenzo i denti e parlo ciæo”. Qualche anno fa, quando Asef produsse portachiavi a forma di bara (come molte agenzie italiane) fu sepolta dalle critiche. Non così fu per gli altri colleghi del resto del paese.

secondo voi, i genovesi di oggi apprezzerebbero la battuta, magari anche non essendo d’accordo col messaggio come avviene a Roma?

Mi piace: Mi piace Caricamento...