Meteo Limet: sereno con vento di tramontana teso

Situazione: Persistono condizioni stabili sulla nostra regione, grazie all’alta pressione presente ora alle nostre latitudini

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 27 ottobre 2021

Avvisi: persistono venti di tramontana tesi a tratti forti tra Genovese e Savonese.

Cielo e Fenomeni: in gran parte sereno su tutta la regione, fatta eccezione qualche velatura presente a levante, in particolar modo nel primo mattino e in tarda serata.

Venti: persistono tesi o a tratti forti di tramontana tra Genovese e Savonese.

Mari: stirato sotto costa sui bacini del centro-levante, mentre a ponente sarà mosso o molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie

Costa: min +9/14°C, max +18/21°C

Interno: min -1/6°C, max +15/18°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...