Finisce nella scarpata col camioncino, soccorso dai Vvf

Intervento complesso e di notevole espressione professionale quello effettuato stamane dai Vigili del fuoco per soccorrere un uomo che, alla guida del suo camioncino, ha perso il controllo ed è finito in una scarpata sulla strada che conduce alla frazione San Martino sulla strada verso il Santuario di Montallegro. L’uomo, illeso, ma è comunque rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo dell’automezzo. In prima battuta la squadra di Rapallo, mentre dalla sede centrale partiva il personale SAF (speleo-alpino-fluviale) e l’autogru, hanno stabilizzato il mezzo è approntato una scala per raggiungere il guidatore. Giunte le squadre di appoggio, si è provveduto a recuperare il conducente e successivamente il mezzo.

