Tampone per il green pass anche al Centro agroalimentare di Bolzaneto

Serve per ottenere la certificazione green pass. Il test viene effettuato presso il presidio mobile ubicato al Centro agroalimentare dalle 9.30 alle 12

Tampone rapido antigenico per la certificazione green pass. Ora è disponibile anche al Centro agroalimentare di Genova per le aziende che siglano un’apposita convenzione con il Consorzio Global, partner di Società Gestione Mercato per questo servizio.

«Il servizio nasce in modo specifico per garantire l’accesso regolare al Porto di Genova ai trasportatori che effettuano la pesatura dei container nel Centro Agroalimentare collocato di fronte all’uscita autostradale di Bolzaneto – sottolinea Giovanni Vassallo, presidente di Società Gestione Mercato -. Ma è disponibile per tutte le aziende, clienti o fornitori, che operano con il Mercato Ortofrutticolo». Il costo del tampone è di 15 euro

Per informazioni e accordi è necessario scrivere alla mail greenpass@consorzioglobal.com

