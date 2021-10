Incidenti in autostrada: 5 km di coda in A7, 2 in A10 e 5 in A12

Traffico molto difficile sul nodo autostradale di Genova a causa di sinistri sul nodo autostradale di Genova a cui si aggiungono i disagi ancora una volta inflitti alla città e al porto dai no green pass

In A7 coda di 5 km tra Genova Sampierdarena e Genova Bolzaneto per incidente avvenuto nella galleria Monte Galletto

In A10 coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra’ per incidente

In A12 coda di 5 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per l’incidente in A7. In più: coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

