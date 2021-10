Municipio Centro Ovest, 14mila euro per le attività natalizie

A sostegno di attività, manifestazioni ed eventi nei quartieri di Sampierdarena e San Teodoro

Concessione di patrocinio e contributi economici per 14mila euro a sostegno di attività, manifestazioni ed eventi nei quartieri di Sampierdarena e San Teodoro nel periodo delle festività natalizie 2021. È l’iniziativa del Municipio Centro Ovest di Genova per rendere ancor più vivo il territorio in occasione del Natale.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune di Genova scadrà mercoledì 3 novembre e punta a stimolare ulteriormente l’organizzazione di iniziative per il territorio in zone “simbolo” del Centro Ovest come largo Gozzano e via Daste, Villa Giuseppina e la zona del Campasso.



Destinatari dei contributi sono tutti i soggetti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni, etc.) i Centri Integrati di via, gli istituti scolastici e le parrocchie. Le proposte possono essere presentate anche in collaborazione fra più realtà, mediante indicazione di un capofila.

«Il tessuto associativo e le tante realtà attive a Sampierdarena e San Teodoro rappresentano da sempre la forza dei nostri quartieri – sottolinea Monica Russo, assessore alla Cultura e alla Promozione delle Manifestazioni Municipali del Municipio II Centro Ovest – L’iniziativa intende proprio alimentare la ‘spinta’ e l’entusiasmo del territorio in vista di un Natale che, in parallelo al miglioramento degli scenari sul fronte sanitario, ci auguriamo possa davvero essere quello del rilancio».

Tra i requisiti per l’approvazione delle richieste ci sono la storicità dell’appartenenza al territorio da parte delle realtà organizzatrici e la gratuità degli eventi, iniziative e manifestazioni proposte.

«Con la rassegna di eventi estivi gratuiti 2021 chiamata “Eventi Spazio” che ha avuto un grande successo – aggiunge l’assessore Russo – il territorio ha saputo rispondere presente e ha dimostra- to che nei due quartieri del Centro Ovest si può dar vita a manifestazioni di qualità e con un’importante partecipazione da parte della cittadinanza. Siamo sicuri che il riscontro sarà altrettanto significativo in occasione delle prossime festività natalizie».

Mi piace: Mi piace Caricamento...