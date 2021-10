L’incendio è divampato alle 2 di questa notte a partire dalla legnaia di una casa indipendente. A dare l’allarme i due residenti. Sono intervenuti i Vigili del fuoco

È successo in via Rosetta, una strada in mezzo ai boschi della Valpolcevera. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che col loro lavoro hanno impedito che l’edificio venisse completamente distrutto, anche la Polizia locale. La casetta ha subito ingenti danni. Ancora ignote le cause del rogo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...