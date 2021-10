Camion perde il carico che finisce su un furgone. Un ferito grave

Due i feriti soccorsi dal 118. Uno, in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale San Martino mentre l’altro, in codice giallo, è stato portato all’ospedale di Lavagna. Il casello di Chiavari è chiuso in entrata e in uscita. Sono intervenuti i Vigili del fuoco

Questo pomeriggio un autotreno che stava imboccando la rampa della autostrada a Chiavari in direzione Genova ha perso il carico. Quest’ultimo è andato ad impattare contro un camioncino che sopraggiungeva in direzione opposta. L’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e ferito in maniera grave, è stato estratto dai Vigili del fuoco di Chiavari e successivamente affidato alla cure del 118. Un’altra persona è rimasta ferita in modo più lieve.

