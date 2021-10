Incidente in via Porrata, coda in Aurelia da Pegli in direzione ponente

Incidente sull’Aurelia all’altezza di via Porrata, che si trova all’altezza del casello autostradale. Sul posto la Polizia locale per rilevare l’incidente e per tentare di far defluire il traffico, che è molto rallentato. Le code, in direzione Ponente, partono da Pegli. Coda anche all’ingresso dell’autostrada a Pegli provenendo da ponente

In autostrada:

A7: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare di Savona per incidente; coda di 2 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per incidente.

A12: coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori-

Mi piace: Mi piace Caricamento...