Aspi ricomincia con le aperture in ritardo, ed è subito caos. Incidente in A12: 6 km di coda

Ritardo per la riapertura della A7 in direzione Milano, cantieri e sinistri. La mattina comincia in salita

Doveva riaprire alle 6 la A7 in direzione Milano. Invece ha aperto dopo le sette, generando code anche sulla viabilità urbana. In A7 due feriti soccorsi in codice giallo per un incidente, trasportati uno al San Martino e uno al Villa Scassi.

La situazione

A7: coda a Bolzaneto per traffico intenso; coda tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico congestionato.

A10: coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A12: coda di 6 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente; coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.





