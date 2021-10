Lions Sant’Agata, al Ducale giornata di prevenzione oculistica, in primis contro la maculopatia

Un’altra iniziativa dei Lions per la prevenzione delle malattie della vista. All’iniziativa, che ha visto come socio organizzatore Sergio Gambino, ha partecipato anche Massimo Nicolò, responsabile del Centro retina e maculopatie del San Martino

In occasione della giornata mondiale della vista del 14 ottobre e a seguito del convegno ”Occhio alla vista” organizzato dal Lions Club Genova Sant’Agata., in collaborazione con la banca degli occhi Lions, la clinica oculistica dell’Università di Genova il Comitato macula e l’Associazione nazionale carabinieri, si sta svolgendo oggi 16 ottobre fino alle 18, presso il porticato di palazzo Ducale, uno screening oculistico gratuito. Con questa attività i Lions contribuiscono fattivamente alla prevenzione di patologie fortemente invalidanti come la maculopatia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...