In via Napoli, “Giardini in festa” con la musica de “I Trilli”

15 Ottobre 2021

15 Ottobre 2021 Quartieri Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre il quartiere di Oregina si animerà con l’evento per bambini e famiglie, organizzato con il contributo finanziario del Municipio I Centro Est in collaborazione con l’Associazione Primi Passi e la partecipazione dei negozianti della zona L’evento si terrà in piazza dei Popoli/Giardini don Acciai (angolo Via Napoli/via Vesuvio) a partire dalle ore 16.00

Ore 16 – 17.30 Intrattenimento musicale per i più piccoli con mascotte, baby dance e palloncini. Ore 17.30 musica folk dialettale con il gruppo dei Trilli in acustico, simbolo di Genova e della sua tradizione fin dalla fondazione dello storico duo nel 1973. Vladi, figlio di Pippo e leader del gruppo attuale, porta avanti ormai da più di 15 anni la storia dei Trilli con un rinnovato percorso tra tradizione e modernità, unendo diverse generazioni. Condividi: E-mail

