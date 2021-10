Gli Amici di Villa Imperiale rilanciano la giornata di pulizia per domenica 17 ottobre

L’appuntamento del 26 settembre nella villa di San Fruttuoso per riprendere le iniziative di volontariato era saltato a causa dell’allerta meteo. Viene riproposto per questa domenica, alle 9

Il gruppo è nato durante una discussione social sul problema del degrado del quartiere di San Fruttuoso ed in particolare di Villa Imperiale. «Ci siamo chiesti: perché non fare qualcosa? – dicono i volontari -. Inizialmente eravamo due nuclei familiari e ci siamo informati con il Presidente del Municipio della Bassa Val Bisagno sulla possibilità e modalità di costituzione di un gruppo di volontari. Abbiamo stretto, quindi, un patto di collaborazione con il Comune ed il Municipio Bassa Val Bisagno costituendo il gruppo Amici di Villa Imperiale. Era maggio 2021 e da allora abbiamo iniziato creando un gruppo su facebook per reclutare persone come noi che avessero il desiderio o forse l’utopia che insieme, ognuno con il contributo che può dare, si può migliorare il quartiere nel quale viviamo. Oggi siamo circa una quindicina di persone, abbiamo svolto due spedizioni di pulizia presso la Villa, di cui una in collaborazione con i ragazzi di GenovaCleaner, raccolto più di 60 sacchi di spazzatura differenziandola in carta vetro plastica ed indifferenziata e siamo in procinto di partire per la prossima spedizione, che si terrà il 26 settembre. Quali sono i nostri obiettivi? Inutile dire che siamo consapevoli di non poter “svuotare il mare con un bicchiere” ma possiamo in primis dare il buon esempio ai nostri figli che partecipano con noi alle spedizioni e vogliamo, inoltre, sensibilizzare la collettività al rispetto degli spazi comuni».

«Per il futuro ci piacerebbe reclutare altri volontari per poter svolgere spedizioni con più frequenza allargando il raggio d’azione: bosco dei Frati, Piazza Martinez, Camaldoli e altre zone – continuano i volontari -. Sarebbe interessante anche creare una rete di collaborazione con altri gruppi come noi per confrontarci e progettare qualcosa insieme, perché in fondo è proprio l’unione di più persone possibili che fa la forza.

Insomma abbiamo tante idee e soprattutto tanta voglia di fare perché in fondo crediamo che questo mondo sia l’eredità più importante che lasceremo ai nostri figli».

Per partecipare alle spedizioni, coperti da apposita assicurazione, dovrete inviare copia della vostra Carta d’Identità alla mail: amicidivillaimperiale@gmail.com. L’iscrizione non comporta né costi né impegni politici né alcun tipo di obbligo, solo la voglia di partecipare in sicurezza alle spedizioni di pulizia di Villa Imperiale.

