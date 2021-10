Meteo Limet: cielo sereno con forti venti di tramontana

Situazione: a partire da stanotte un’incursione di aria proveniente dalla Scandinavia lambisce il nostro territorio determinando un marcato rinforzo del vento di tramontana

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 13 ottobre 2021

Avvisi: Venti forti di Tramontana specialmente al mattino

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo in gran parte sereno, fatto eccezione per qualche addensamento nuvoloso sul versante padano dell’Appennino centro-occidentale. Nel pomeriggio il cielo rimarrà per lo più sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti: forti di Tramontana specialmente al mattino, in leggero calo dal pomeriggio.

Mari: stirato sotto costa, ma mosso al largo.

Temperature: in generale calo

Costa: min +10/13°C, max +17/20°C

Interno: min 0/7°C, max +12/16°C

