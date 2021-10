Le denuncia delle mamme di Cornigliano: «Giardini Melis tra spazzatura e degrado»

Panchine rotte e spazzatura. «I nostri bambini – dicono – sono costretti a giocare in mezzo a a vetri spaccati e rifiuti di ogni genere»

L’appello viene da un gruppo di mamme che ha scritto a GenovaQuotidiana per segnalare il degrado dei giardini di Cornigliano. «A dir la verità – dicono – tutto il quartiere è in queste condizioni» anche per colpa di «troppi incivili». Ma non è solo per questo, dicono, che Cornigliano è così sporca. «Nel centro storico – sostengono – lavano anche con le pompe, ma noi paghiamo le tasse come i cittadini di quel quartiere. Perché i nostri figli devono giocare nella spazzatura?».

