Italia Nostra contro il palazzetto dello sport dietro a villa Bombrini

«Italia Nostra intende difendere l’integrità di Villa Bombrini, piccola Versailles genovese, e si opporrà con ogni forza ad ogni progetto che ne possa ledere la tutela»

«La ventilata proposta di costruzione di un Palazzetto dello Sport dietro a Villa Bombrini a Cornigliano, bene sottoposto a vincolo monumentale, vede Italia Nostra esprimere netta contrarietà – si legge in una nota dell’associazione -. Il Palazzetto verrebbe eretto nel parco antistante la Villa, ora liberato dal gasometro che in precedenza e per lunghi anni aveva tolto la luce e la visibilità alla Villa stessa. Nel recente passato l’area era già stata posta sotto assedio, con la proposta di prevedere un autoparco per i camion.

«La difesa del paesaggio e dei beni culturali è, da sempre, scopo statutario dell’Associazione – dicono ad Italia Nostra -. Chiediamo, invece, che nella predetta area venga realizzato un parco pubblico, al fine di rendere tale spazio corollario del pregevole manufatto, a servizio della cittadinanza tutta».

