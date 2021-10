Tutto bloccato su Lungomare Canepa e via Guido Rossa. È il primo atto dello sciopero generale dei sindacati autonomi per le scelte economiche del governo Draghi che, però, rischia concretamente di diventare il contenitore di diverse altre proteste come quella no vax-no green pass e quella per lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno.

Articolo in aggiornamento

