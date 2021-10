Area Fillea al buio, abitanti esasperati. Da lunedì tempestano (inutilmente) City Green Light

Il posteggio di piazzale Palli, a Certosa è completamente al buio: la poca luce che trapela in alcune zone arriva da via Piombelli e il chiarore che si vede in alcuni punti è quello del parcheggio coperto è il parcheggio coperto di Genova Parcheggi. Chi posteggia qui ha paura perché nel buio può succedere qualsiasi cosa. Inoltre le macchine sono alla mercé di qualsiasi topo d’auto

Gli abitanti della zona tempestano di segnalazioni City Green Light da lunedì scorso, ma senza ottenere la riparazione. Solo la rassicurazione che la segnalazione è stata presa in carico. Una risposta molto cortese e rassicurante, ma in realtà la riparazione non arriva e da cinque notti tutta la zona resta completamente al buio.

Molte le proteste sulle pagine Facebook di quartiere. I cittadini scrivono di aver segnalato una, due, tre volte, ma senza ottenere l’intervento. Una situazione che mai si era verificata in precedenza e che rilancia il problema delle riparazioni poco tempestive della società che si è aggiudicata l’appalto dell’illuminazione pubblica.

Analoghe segnalazioni, le scorse settimane, sono arrivate da tutta la città, da Nervi a Voltri dove, qualche giorno fa, una bimba piccola è caduta in un profondo tombino lasciato malauguratamente aperto nella passeggiata Bruzzone, anche quella al buio da giorni. Per fortuna la piccola se l’è cavata con qualche graffio e tanta paura.

In piazzale si rischia di farsi male, di venire aggrediti di chi volesse approfittare del buio o di trovare, al mattino, la macchina svaligiata. Una cosa è certa: la riparazione della civica illuminazione non può andare avanti con questo ritmo. Quando se ne occupava Aster le riparazioni dei problemi più gravi, come è quello del buio che cala su un’intera via o piazza, venivano risolte in 24 ore. Adesso occorre più di una settimana e ne soffrono vivibilità e sicurezza.

