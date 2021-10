Rolli Days, a Villa Duchessa di Galliera un quadro dello Strozzi appena ritrovato

Di tratta di una “Madonna Addolorata”. Apertura domani (venerdì) alle ore 15. Per sabato è già quasi tutto esaurito

Villa Duchessa di Galliera è nuovamente inserita nei Rolli Days, ma quest’anno con un tesoro inedito e sconosciuto a tutti. La tela della Madonna Addolorata di Bernardo Strozzi ritrovata nell’Istituto Sant’Antonio dell’Opera Pia Brignole Sale in Voltri, già appartenuta alla Duchessa di Galliera Maria Brignole Sale, restaurata grazie all’Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera.

Si potrà ammirare per la prima volta proprio in occasione dei Rolli Days.

Le guide accompagneranno i partecipanti nel giardino all’Italiana, nel Teatro e alla collezione dei marmi ritrovati, accanto al quadro dello Strozzi, troveranno posto ritratti, foto e documenti originali appartenuti ai Duchi di Galliera. La prenotazione è obbligatoria. La visita prevede un contributo di 5,00 euro da consegnare all’ingresso del parco. I fondi raccolti saranno destinati alla manutenzione del parco ed in particolare ai restauri delle sculture della Valletta del Leone.

Per informazioni e prenotazioni (la prenotazione è obbligatoria) cliccate qui.

Mi piace: Mi piace Caricamento...