Un albero è caduto su due auto posteggiate in piazzale Parenzo. Sul posto una pattuglia della Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno (distretto 4). Al momento la circolazione è interrotta fino a quando i vigili del fuoco, in arrivo, non rimuoveranno l’ostacolo

.

Mi piace: Mi piace Caricamento...