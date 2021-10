Fermato per identificazione e arrestato dalla Polizia in via Sestri

4 Ottobre 2021

La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un italiano di 43 anni. Gli agenti della Volante del Commissariato Sestri Ponente durante il regolare servizio di pattugliamento della zona hanno fermato per un normale controllo il 43enne scoprendo che pendeva a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Milano tre anni fa, per il reato di appropriazione indebita. L'uomo, gravato da numerosi precedenti penali, è stato accompagnato al carcere di Marassi dove dovrà scontare la pena di un anno.

