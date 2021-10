Vaccini al Teatro della Gioventù, revocati gli appuntamenti del pomeriggio di domani

Per l’allerta rossa, sono revocati gli appuntamenti del pomeriggio che saranno riprogrammati dai gestori del servizio, le aziende della sanità privata, insieme a Liguria Digitale

Alla luce delle previsioni meteo e dell’allerta, sarà mantenuto il servizio di vaccinazione solo per gli appuntamenti del mattino, mentre quelli del pomeriggio saranno spostati in altra giornata e il centro sarà chiuso. Nella mattinata non è possibile comprimere anche gli appuntamenti del pomeriggio (è quindi inutile presentarsi nella speranza di ricevere la dose). Via Cesarea è area a rischio allagamenti e la prudenza consiglia di evitare di esporre a rischio i vaccinandi e il personale medico e infermieristico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...