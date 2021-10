Maltempo, la Protezione Civile regionale: «Al momento situazione sotto controllo»

« Al momento la situazione è ampiamente sotto controllo. Nella notte si è verificata una frana, di dimensioni contenute, nella zona Gavette, mentre ci sono stati locali allagamenti nei sottopassi tra la Fiumara e Caricamento»

La sala della Protezione Civile regionale è aperta per monitorare costantemente l’evoluzione della perturbazione che sta attraversando la Liguria. Nelle prossime ore sarà diramato un nuovo bollettino meteo per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre. Al momento è in atto uno stato di pre-allerta meteo di Arpal per piogge diffuse e persistenti in particolare sul centro e sul levante della regione.

