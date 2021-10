Verso le 17:30 l’uomo è stato visto brandire un coltello nella piazza di Voltri. Sono arrivate quattro volanti della Polizia di Stato che lo hanno fermato.

L’uomo era nello spazio dove ci sono i giochi per i bambini. Mamme e bambini si sono allontanati in fretta.

Aggiornamento: il soggetto, in stato confusionale, passeggiava con il coltello in mano. Le persone si sono allarmate e hanno chiamato il 112, ma lui non ha mai minacciato nessuno, né opposto resistenza.

In copertina: foto d’archivio

