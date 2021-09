Corriere parcheggia davanti al ristorante, il proprietario esce a minacciarlo col coltello

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno disarmato il ristoratore e lo hanno denunciato

Ieri mattina, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Carignano è intervenuta per un dissidio tra privati scaturito per futili motivi di viabilità stradale. Un corriere ha posteggiato per alcuni minuti davanti all’ingresso un ristorante cinese, per cui il proprietario ha deciso di bloccare il furgone con un proprio automezzo. Nel corso della lite, il cinese lo ha minacciato con un coltello. I militari, giunti sul posto, hanno denunciato il ristoratore sequestrando il coltello.

In copertina: foto d’archivio

