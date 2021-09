Fondazione Gimbe, in Liguria calano i contagi. Non vaccinati over 50 sopra la media nazionale

30 Settembre 2021

30 Settembre 2021 Oggi a Genova Secondo la struttura diretta da Nino Cartabellotta, i casi sono scesi a 66 ogni 100mila abitanti contro gli 87 della settimana precedente I dati della Fondazione Gimbe relativi alla settimana dal 22 al 28 settembre: registrata una diminuzione dei nuovi casi (-16,1%) rispetto alla settimana 15-21 settembre. Siamo ben al di sotto della soglia di saturazione per quanto riguarda la media intensità (3%) e le terapie intensive (4%) occupati da pazienti covid. La Liguria è, invece, sotto la media nazionale per quanto riguardagli abitanti che hanno completato la vaccinazione (70, 07% contro 71,3%). Un po’ più bassa anche la media di chi ha ricevuto solo la prima dose (4,5% contro 4,7% della media italiana. Più alta la percentuale di popolazione over 50 anni che non ha ricevuto alcuna dose: 12,7% contro la media nazionale del 9,9%. Condividi: E-mail

