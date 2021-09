Da domani stop ai tamponi gratuiti della Croce Rossa alla stazione Principe

Terminerà domani, 30 settembre, come previsto, il servizio in 12 città italiane, compresa la nostra e finanziata in 7 paesi europei

A pagare i tamponi e i costi di gestione è stata proprio la Croce Rossa col contributo della Commissione Europea.

Il servizio è andato avanti dal 12 giugno presso la Stazione di Genova Piazza Principe e ha garantito il servizio sette giorni su sette, senza appuntamento.

Chiunque ha potuto accedere al servizio senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica per sottoporsi al tampone antigenico rapido e ottenere, 15 minuti dopo, il certificato di negatività, firmato dal medico, sia in lingua italiano sia inglese e l’inserimento del risultato sul portale della Regione per il rilascio del Green Pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...