Nido di calabroni nella scuola Majorana di via Allende

Dopo i due soccorsi, ieri, sull’Acquedotto storico dove un uomo è stato soccorso in codice rosso e un agente di Polizia locale in codice giallo, oggi la Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno (distretto 4º) è dovuto intervenire con i Vigili del fuoco

Il nido è stato trovato nella sede di via Allende dell’istituto superiore statale. I pompieri hanno disinfestato con un apposito spray e la speranza è che altri esemplari che in giornata sono all’aperto non tornino a colonizzarlo.

In copertina: foto di repertorio

