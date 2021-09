Controlli stradali dei CC nel fine settimana, tre patenti ritirate

Circa 200 le persone controllate, un centinaio gli automezzi fermati

Questo fine settimana, nel corso dei consueti servizi di controllo della circolazione stradale finalizzati a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, venivano controllate circa 200 persone ed un centinaio di automezzi. Deferite all’Autorità Giudiziaria tre persone per guida in stato di ebbrezza poiché risultanti avere un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito per legge. Contestualmente venivano ritirate le patenti di guida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...