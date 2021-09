Salone Nautico, nel giorno del bagno di folla Covid free si discute (anche) di turismo

Biglietti esauriti da ieri pomeriggio (sono contingentati per garantire la visita in sicurezza, si entra con green pass e tamponi all’ingresso) e giornata del sabato tradizionalmente dedicata, come la domenica, a curiosi e potenziali clienti mentre i primi giorni della prossima settimana saranno quelli delle viste business. Oggi La Fiv presenterà le regate 2022. Appuntamento con la Conferenza nazionale sul turismo nautico per la ripartenza

Ecco il programma di oggi

Breitling Theatre | Teatro del Mare

Ore 11.00 – 12.00: RINAutic Live – Nautica, obiettivo Green, a cura di RINA Services – Evento FORUM

Ore 12:15 – 13:30: Il vento di Luna Rossa Prada Pirelli al Salone di Genova. Partecipano: Max Sirena Team Director & Skipper; Gilberto Nobili Operations Manager; Horacio Carabelli Design Coordinator

Ore 13:30 – 14:00: L’eccellenza della vela Italiana incontra il pubblico del 61° Salone Nautico – partecipano: Max Sirena, Giancarlo Pedote, Ruggero Tita e Caterina Banti

Ore 14:00 – 15:00: La Federazione Italiana Vela presenta le regate 2022

Ore 15:00 – 16:00: Premiazione scuole di vela FIV

Ore 16:00 – 17:00: Federazione Italiana Vela – Le Medaglie Olimpiche di Tokyo 2020 – Partecipano Ruggero Tita e Caterina Banti

Padiglione Blu

Ore 10:30 – 13:00: VIII Conferenza Nazionale sul Turismo Nautico: Le scelte per la ripartenza

Torna l’importante appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo. A cura di Federturismo, con la collaborazione di Confindustria Nautica – Sala Forum

Ore 12:00: Le Reti d’impresa della nautica – L’aggiornamento della mappatura delle reti del comparto, a cura di Retimpresa, Sala Innovation

Ore 14:00: Caffè del Salone Nautico incontro con Alessandro Gianneschi, Vicepresidente Confindustria Nautica – Sala Stampa

Ore 14:30: L’evoluzione dei porti: digitalizzazione, a cura di AEIT – sezione ligure, society AEE per l’energia elettrica, Scuola Politecnica di Genova, Ordine degli Ingegneri di Genova – Sala Forum

Ore 16:30: Scafi puliti – essenziali per una nautica sostenibile e per la biodiversità marina, a cura di ICOMIA – International Council of Marine Industry Associations – Sala Innovation

