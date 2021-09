Coda ferma in Sopraelevata in direzione levante per il Nautico

La Polizia locale sta facendo uscire i veicoli in piazza Cavour. La fila comincia dall’accesso di ponente

La coda dei “bei tempi” del Nautico, quelli da quasi 400mila visitatori per edizione. La speranza è che sia d’auspicio, la certezza è che oggi per i genovesi e i visitatori prigionieri del traffico sono disagi. La coda sulla strada Aldo Moro è ferma sin dall’accesso di ponente. La Polizia locale del reparto Pronto intervento fa uscire i veicoli dalla rampa di piazza Cavour per evitare che vadano a mettersi in coda in direzione.



Aggiornamento: la strada viene riaperta a singhiozzo, riempendo il pezzo di sopraelevata dopo piazza Cavour e poi richiudendo quando è saturo.

Il problema è la pista ciclabile, anche se per l’evento è stata sospesa: gli automobilisti temono di essere sanzionati e così la evitano, anche se i cartelli messi in corso Marconi e corso Italia ieri pomeriggio indicano che è al momento la corsia non è riservata alle bici.

In autostrada, coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso

