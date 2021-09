Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture all’inaugurazione del Salone Nautico

«Genova sarà destinataria di investimenti molto forti e abbiamo bisogno di velocità nelle decisioni» ha detto il ministro Giovannini all’apertura della kermesse nautica, riconoscendo questa capacità al sindaco di Genova e commissario in scadenza e, a questo punto, anche in via di rinnovo.

