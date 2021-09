Trovato con 42 grammi di cocaina. Arrestato dalla Polizia a Sestri Ponente

La consegna avveniva direttamente sul pianerottolo di casa dove i clienti arrivavano previo appuntamento telefonico. L’arrestato è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.

Un “take-away” di dosi di cocaina consegnate sul pianerottolo di casa: i “clienti” non avevano accesso all’appartamento dello spacciatore, ma acquistavano le dosi di stupefacente in velocità, ognuno con un proprio appuntamento telefonico a distanza di una quindicina di minuti l’un dall’altro, senza mai incrociarsi con altri acquirenti. Questo il prudente “modus operandi” messo in atto dal ventisettenne, già conosciuto per precedenti di consumo e spaccio di cocaina.

Nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 10 settembre gli agenti del Commissariato Sestri Ponente hanno eseguito una serie di appostamenti notando alcuni ragazzi entrare in un portone per poi uscirne dopo pochi minuti e, ad un certo punto, hanno visto un soggetto, conosciuto come tossicodipendente, lasciare in sosta sotto lo stesso portone la propria autovettura con le quattro frecce inserite, segno evidente che sarebbe riuscito di lì a poco. Difatti dopo poco il soggetto è uscito e i poliziotti lo hanno fermato trovandolo con un involucro contenente cocaina che aveva appena acquistato al prezzo di 50 euro.

Poco dopo è uscito lo spacciatore ma è stato fermato e controllato: l’immediata successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al rinvenimento di bilancini, pellicola di cellophane, 8 dosi già confezionate e pronte per la vendita, una busta contenente cocaina per un totale di 42 grammi e in cucina, su di una mensola, la somma di 850 euro costituita interamente dai tagli di denaro con i quali vengono pagate una o più dosi.

Il ventisettenne è stato tratto in arresto e si trova ristretto nel carcere di Marassi in quanto sottoposto a misura cautelare.

