Tenta di rubare scooter in un garage, arrestato dai Carabinieri

Il proprietario del ciclomotore ha sorpreso il ladro e ha chiamato i militari dell’Arma che sono giunti giusto in tempo per ammanettare il malvivente che stava scappando

In mattinata, la pattuglia della stazione Carabinieri di Busalla si recava a Ronco Scrivia su richiesta di un 60 enne che aveva sorpreso, all’interno del suo garage, un ladro che stava tentando di impossessarsi di un ciclomotore. Nel tentativo di fuggire, l’uomo tentava di aggredire con un oggetto contundente il proprietario venendo però bloccato dai carabinieri giunti immediatamente sul posto. Il malfattore, un 50 enne partenopeo con pregiudizi di polizia, veniva tratto in arresto per tentata rapina impropria.

