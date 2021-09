Ferrovie, domenica sciopero degli equipaggi di Principe

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa ferrovie, Ugl Taf: «Abbandonato il trasporto ferroviario a lunga percorrenza in Liguria»

«Dal 3 ottobre prossimo, data in cui termineranno i servizi Frecciabianca, nessun operatore ferroviario decide di investire sul collegamento Milano Ventimiglia dopo la soppressione di tre coppie di treni Thello avvenuta prima dell’estate – dicono le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa ferrovie e Ugl Taf -. Dal 19 settembre termineranno anche i servizi aggiuntivi effettuati nei week end per i turisti “scoraggiati” a raggiungere la Liguria dai cantieri autostradali»

«Quindi un abbandono del trasporto ferroviario a lunga percorrenza in Liguria, nonostante le dichiarazioni dei vari attori istituzionali secondo i quali i gravi problemi della viabilità autostradale dovrebbero determinare un maggior ricorso alla mobilità su ferro, e nonostante le nuove disposizioni abbiano praticamente permesso di ripristinare la piena capienza dei posti a sedere permettendo di risolvere i problemi dei mancati incassi – proseguono i sindacati -. Mentre la società Thello, interamente controllata da Trenitalia, secondo indiscrezioni di stampa sembra decidere di operare già da ottobre sulla tratta Parigi – Lione – Milano, nè Trenitalia nè Thello scelgono di investire sulla Milano – Genova – Ventimiglia. Se non si ripristinano i servizi, oltre a creare un danno al turismo della Liguria, si riducono i posti di lavoro per l’impianto di Genova Principe, dove Trenitalia non procede con assunzioni adeguate da lungo

tempo. Per questi motivi gli equipaggi di Genova Principe scioperano 8 ore il 19 settembre».

