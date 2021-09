Toti: «Partono domani le vaccinazioni senza prenotazioni»

Il presidente della Regione: «Come è stato imposto l’obbligo vaccinale per gli insegnanti credo che sia importante un’estensione del Green Pass per altre categorie di lavoratori»

«Partiranno domani le vaccinazioni senza prenotazione nei poli individuati in ciascuna Asl della Liguria: un’opportunità rivolta a tutti i cittadini non ancora immunizzati contro il Covid-19 che non andranno a sovrapporsi alle prenotazioni ma che si affiancheranno a quelle già dedicate al personale scolastico e ai ragazzi, visto che sempre domani suonerà la prima campanella ed è importante iniziare l’anno scolastico in sicurezza». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.

«Come è stato imposto l’obbligo vaccinale per gli insegnanti – ha aggiunto il presidente Toti – credo che sia importante un’estensione del Green Pass per altre categorie di lavoratori. Dobbiamo farlo nella consapevolezza che il Paese deve ripartire in modo permanente, senza nuovi lockdown all’orizzonte. Se il Governo dovesse decidere di andare in questa direzione Regione Liguria è pronta ad aumentare il ritmo della sua campagna vaccinale così come stiano già facendo con gli Open Day permanenti sul nostro territorio. Una campagna che ci sta permettendo di sconfiggere il virus; a dimostrarlo è anche l’incidenza settimanale su 100mila abitanti che è scesa ancora e si attesta a 52 mentre i positivi sono 98 su quasi 9mila tamponi».

I punti dove, da domani, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione

Asl 1

– Imperia, dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

– Camporosso, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

– Arma di Taggia, lunedì – mercoledì – venerdì dalle 08.00 alle 14.00; martedì – giovedì dalle 14.00 alle 18.00;

Asl 2

– Savona, Terminal Crociere, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00;

– Finalborgo, il sabato dalle 09.00 alle 18.00;

Asl 3

– Genova, Sala Chiamata dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00;

Asl 4

– Chiavari, Hub Caperana dal Lunedì a Venerdì dalle 08.00 alle 18.00

– Rapallo, il sabato dalle 08.00 alle 18.00;

– Sestri levante, il sabato dalle 08.00 alle 18.00

Asl 5

– La Spezia, Hub Fitram dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00;

– Sarzana, Hub San Bartolomeo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00

