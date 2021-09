Nicolò: «Via agli interventi per riaprire gli uffici demografici di Bolzaneto»

Lo annuncia il vicesindaco sulla sua pagina Facebook. La scorsa settimana il sopralluogo, oggi il tavolo a cui hanno partecipato l’assessore Piciocchi, il presidente del Municipio Romeo, il presidente del Consiglio comunale Bertorello, ma anche i consiglieri di minoranza comunale Lodi e Crivello

«Oggi nel mio ufficio in qualità di vicesindaco e assessore ai Servizi civici riunione tecnico-politica durante la quale abbiamo deciso di avviare la progettazione dei lavori di rifacimento per riaprire gli uffici demografici di via Pastorino a Bolzaneto» annuncia Massimo Nicolò.



«Sono particolarmente contento – prosegue il Vicesindaco – perché intorno al tavolo ho riunito oltre ai tecnici delle varie direzioni dei lavori pubblici, il consigliere municipale Alessio Bevilacqua e il consigliere comunale Valeriano Vacalebre che ringrazio per avermi portato nei giorni scorsi a fare un sopralluogo a Bolzaneto per presentarmi le varie criticità tra cui appunto il problema dell’anagrafe, il presidente del Consiglio comunale Federico Bertorello, l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il presidente del Municipio Valpolcevera (Federico Romeo n. d. r. insieme a un assessore municipale e ai consiglieri comunali Cristina Lodi e Gianni Crivello»

Mi piace: Mi piace Caricamento...