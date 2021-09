Spiaggia di Quinto, 14enne colpita alla testa da sasso lanciato da via Gianelli

La ragazzina è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dove la ferita è stata suturata. La Polizia indaga per trovare il responsabile

È successo ieri pomeriggio. Sarebbe stato tirato da un giovane in compagnia di alcuni amici il sasso lanciato, secondo alcuni testimoni, da uno dei quattro ragazzi che in quel momento si trovavano in via Gianelli. La giovane ferita è stata soccorsa dai presenti e trasportata in codice giallo all’ospedale dai soccorsi inviati dal 118. Sul posto è intervenuta una Volante che ha sentito subito alcuni testimoni. La Polizia cerca i responsabili.

