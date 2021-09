Bucci smentisce il M5S: «Avrei votato a favore dell’intitolazione di una via a Gino Strada»

Il Sindaco ribatte alle accuse pentastellate di aver lasciato l’aula al momento del voto della mozione pentastellata: «Ho dovuto lasciare l’aula ben prima della votazione per un incontro importante, urgente e indifferibile»

«Non c’è stata da parte mia nessuna volontà di lasciare l’aula durante la votazione dell’ordine del giorno che impegna sindaco e giunta all’intitolazione di una via o piazza della nostra città alla memoria di Gino Strada. Mi sono dovuto assentare dal consiglio comunale, già precedentemente alla discussione di quel documento, per un incontro urgente, importante e indifferibile. Se fossi stato presente in aula avrei votato a favore dell’ordine del giorno, come peraltro possono testimoniare i capigruppo di maggioranza con i quali mi sono confrontato nella giornata di ieri. Mi rammarica il metodo con il quale i consiglieri del Movimento Cinque Stelle cerchino ogni pretesto possibile per strumentalizzare qualsiasi situazione riguardi il sindaco. Saranno smentiti nei fatti quando inviteremo i suoi esponenti all’intitolazione di una piazza o strada a Genova. Usare la memoria di Gino Strada, uomo di pace, per seminare odio è davvero offensivo per i genovesi», lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci rispondendo alle dichiarazioni dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle.

