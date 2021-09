Grave incidente tra Ruta e Santa Margherita, due persone in codice rosso

Altre due persone in codice verde trasportate al Galliera mentre le due più gravi sono state portate al San Martino. È successo stasera poco prima delle 21 a San Lorenzo della Costa in via Partigiano Simone Stefani, a poca distanza dalla parrocchia

Sul posto i soccorsi inviati dal 118: 4 ambulanze e l’auto medica, una per ciascuna delle persone coinvolte che, secondo le prime informazioni, hanno tra i 16 e gli 80 anni. Al momento non abbiamo notizie su veicoli e dinamica. Sul posto i Carabinieri.

Anche i soccorsi per i due codici poi declassati in verdi erano partiti in codice rosso.

Articolo in aggiornamento.

