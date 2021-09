Incendio in un appartamento in via Carrara nella notte

15 Settembre 2021

15 Settembre 2021 Oggi a Genova In salvo una donna. Temporaneamente evacuati gli altri abitanti del palazzo. Difficile l’intervento dei Vigili del fuoco: il palazzo è circondato da impalcature le cui assi di legno hanno preso fuoco È successo al piano terra del civico 85 dove l’abitante dell’appartamento e alcuni suoi vicini sono stati svegliati dal fumo. Sono intervenute pattuglie della Polizia locale e squadre dei Vigili del fuoco di Genova Est da Staglieno e della centrale di San Benigno. Presente anche l’ambulanza inviata dal 118. La donna è riuscita a mettersi in salvo e tutti i residenti del palazzo sono stati temporaneamente evacuati per le operazioni di spegnimento, durate dalle 2:37 alle 4:45. Subito dopo i residenti del palazzo sono potuti rientrare, salvo la donna che abita nell’appartamento danneggiato dalle fiamme (che hanno devastato la camera da letto e la cucina), che è stata ospitata da congiunti. La causa dell’incendio è verosimilmente un corto circuito. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati