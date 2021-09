Due incendi boschivi, a Nozarego e nella zona della Cascata del Serpente

Ancora attivo quello nella zona di Masone, intervento dei Vigili del fuoco e dei Volontari Antincendio boschivo

Il primo nel tardo pomeriggio sul Monte di Portofino località Nozarego. Alcuni contemporanei fuochi di pulizia, vietati in questo periodo, probabilmente lasciati incustoditi, si sono allargati alla vegetazione circostante lambendo il bosco.

6 volontari del Coordinamento provinciale con i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente.

Il secondo in Comune di Masone, nella tarda serata, intervento che si è prolungato per tutta la notte ed è ancora in corso, in località Cascata del Serpente.

Dieci al momento i Volontari intervenuti.

