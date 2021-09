Val Varenna, Candia: «Il ponte promesso nel 2003 non si sa ancora quando sarà realizzato»

La consigliera della Lista Sansa: «Non c’è neanche una data all’orizzonte che possa far, quantomeno, intraveder l’inizio dei lavori del ponte che porta alla cava Pian Carlo in Val Varenna»

«Ancora una volta, la Giunta Toti non ha saputo dare risposta all’interrogazione portata oggi in Consiglio regionale» dice la consigliera Selena Candia.

Non è la prima volta che Candia porta in Consiglio regionale la questione “ponte”. «A febbraio di quest’anno le era stato risposto che i lavori sarebbero iniziati in estate. Ma è evidente che così non è stato – dice -. Il Ponte che porta alla Cava Pian Carlo era stato promesso agli abitanti nel 2003. Il termine dei lavori avrebbe dovuto essere il 2010, ma così non è stato. Poi la promessa per il 2020, ma anche in questo caso, nulla è stato fatto. “In questo modo, i diritti dei residenti sono stati calpestati. Chi governa se ne frega delle valli».

